Lazio, ansia Castellanos: Europa League a rischio

Forse è stata la peggior notizia del pareggio di sabato contro il Napoli. L’infortunio di Castellanos rischia di incidere sulla corsa Champions della Lazio più dei due punti persi rispetto a Juventus e Milan. Più dell’errore di Provedel o dell’autogol sfortunato di Marusic. Il ko dell’attaccante argentino toglie a Baroni il suo riferimento offensivo, quello che quando è stato a disposizione ha sempre giocato. Solo a Monza a novembre è partito dalla panchina, poi 21 gare da titolare e tre saltate, due per squalifica e una per infortunio. “Oggi il dolore più grosso è esser stato costretto a togliere Taty” ha detto Baroni, che poi ha aggiunto: “Pedro e Dia sono giocatori straordinari, Noslin e anche Tchaouna possono giocare lì con caratteristiche diverse”.

Lazio, le condizioni di Castellanos e i possibili tempi di recupero

Le primissime sensazioni sull’infortunio di Castellanos non erano positive all’Olimpico. L’argentino è uscito zoppicando vistosamente toccandosi l’adduttore della coscia sinistra. Il calendario ora per la Lazio si infittisce e Baroni rischia di giocarsi Coppa Italia, Europa League e sprint per la Champions senza Castellanos. Nel prossimo mese la Lazio giocherà 4 partite di campionato tra cui lo scontro diretto col Milan, i quarti di finale di Coppa Italia a San Siro contro l’Inter e l’ottavo di Europa League con lo spettro del derby sullo sfondo. Se per Castellanos dovesse trattarsi di una lesione di basso grado i tempi di recupero possono essere stimati in circa 15-20 giorni, giusto in tempo per l’andata degli ottavi di Europa League in programma il 6 marzo. Se invece la lesione dovesse essere di medio grado a quel punto il recupero sarà di almeno 30-40 e considerando la sosta di fine marzo Castellanos rischia di rientrare addirittura ad aprile.