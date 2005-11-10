Catanzaro, Gorgone studia le mosse per ripartire: Iemmello torna al centro dell'attacco

Nel corso di questa lunga pausa per le gare delle nazionali in casa Catanzaro si è lavorato duramente per trovare la giusta formula per uscire dal momento no e ripartire di slancio dopo i soli tre punti conquistati nelle prime cinque giornate. Il tecnico Giorgio Gorgone infatti in questo fine settimana ha tirato le somme dopo l’amichevole contro la Vibonese e nella partitella in famiglia.

Iemmello torna all’antico

Come riporta il Corriere dello Sport il tecnico giallorosso, in vista della gara di domenica contro il Mantova, starebbe pensando di riportare all’antico Pietro Iemmello e spostarlo nuovamente al centro dell’attacco dopo un paio di stagioni in cui ha arretrato il suo raggio d’azione agendo sulla trequarti. Del resto in quella posizione gli uomini non mancano nella rosa dei calabresi e con questa mossa Gorgone spera di ridare brillantezza all’attacco e maggiore compattezza alla squadra. Alle sue spalle andranno ad agire due giovani come Pafundi e Alesi con D’Alessandro che tornerà a occupare la posizione di esterno mancino a centrocampo, mentre in mezzo la coppia di centrali sarà quella formata da Petriccione e Mosti.

Domani la ripresa

La squadra tornerà ora in campo domani pomeriggio per preparare una ripartenza che sarà tosta e dai ritmi intensi visto che in 20 giorni si giocheranno ben cinque partite. In quell’occasione Gorgone dovrebbe riavere sia il secondo portiere Marietta sia Pecorino, al rientro dai rispettivi acciacchi, oltre ai giovani azzurri Pafundi e Cassa reduci dagli impegni con l’Under 20. Servirà invece ancora qualche giorno prima di rivedere in gruppo Pogacar.