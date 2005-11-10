Napoli, stamattina vertice fra Allegri e De Laurentiis. Un'ora di colloquio per i due

Giornata importante in casa Napoli, col presidente Aurelio De Laurentiis che questa mattina ha fatto un blitz a Castel Volturno per un colloquio faccia a faccia col tecnico Massimiliano Allegri. Un incontro, racconta SportMediaset, durato circa un'ora.

Un summit per fare il punto della situazione dopo un avvio di stagione con alti e bassi e in cui i due hanno analizzato il momento con l'idea di cambiare passo fin dalla ripresa del campionato, col Napoli che affronterà il Frosinone. Per l'occasione potrebbe essere convocato anche Scott McTominay, col centrocampista che domani sosterrà gli esami strumentali per ottenere l'idoneità sportiva dopo l'ablazione cardiaca di settembre.