Lazio, Anellucci: "Voglio capire quanto c'è di Gattuso nei risultati che verranno"

L'agente Claudio Anellucci è intervenuto ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, in particolare di Nazionale: "Ho una mia lettura. Mi meraviglio ancora che ci si meravigli di Donnarumma che fa 3-4 parate da fenomeno. L'Italia ha un portiere fenomeno che è lì per quello, per parare. Ci sta. Fa parte di un percorso. L'Italia di Mancini ha fatto il record di risultati utili consecutivi, poi Mancini ha anche sbagliato ma si può recuperare da quello che ha fatto, intendo il suo addio. Kayode era un giocatore importante e lo ha visto da tempo Mancini. Bisogna avere gli attributi di farli giocare. Il nostro calcio ha preso tre mazzate, da vergognarsi, però bisogna dare tempo a un tecnico di recuperare la situazione. Anche col Belgio abbiamo avuto un primo tempo imbarazzante, ma ci sta in un percorso iniziale. Ottima partita con la Turchia, che è poca roba, ma è andata bene. E ottima con la Francia. Ricordiamoci che Mancini è l'ultimo che ha vinto con la Nazionale".

La Serie A riparte tra conferme e riscatti:

"Mi aspetto conferme da Gattuso e dalla Lazio, perché voglio capire quanta mano c'è dell'allenatore, quanta grinta e quanti attributi già si nota. Dopo una pausa così lunga servono risposte in merito. Vediamo quanto c'è di Rino nei risultati che verranno. Nelle prime gare lo abbiamo visto. E capire se c'è un viatico importante. Mi aspetto un cambio di tendenza dal Milan, che ancora non è una squadra. Mi aspetto molto di più. E vedere il gioco spumeggiante di Amorim, anche se ritengo che in Italia abbiamo allenatori migliori e si poteva fare un esperimento diverso".