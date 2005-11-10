Avellino, problema al flessore per Di Maggio: si attende l'esito degli esami clinici
Tommaso Maschio
Il tecnico dell’Avellino Alessandro Nesta deve fare i conti con l’infortunio del centrocampista Luca Di Maggio che si è fermato nell’allenamento di ieri che ha seguito la prestigiosa amichevole vinta contro il Napoli.
Problema muscolare ed esami in vista
Il classe 2005, che finora è stato utilizzato in sei occasioni, si è fermato per un fastidio al flessore della coscia, come riporta AVlive.it, con lo staff medico biancoverde che ha chiamato il cambio per evitare di incorrere in guai maggiori. Ora si attendono gli esami strumentali per fare luce sulle sue condizioni ed, eventualmente, sui tempi di recupero del giocatore. La sfida contro la Sampdoria nel prossimo fine settimana sembra comunque a rischio per il giovane centrocampista, ma solo nelle prossime ore se ne saprà di più.