Top 100 giovani italiani: il nuovo maschio Alpha di Casa Milan. Al 5° posto c'è Cisse

Amorim lo ha battezzato con parole che proprio non si possono fraintendere: "I love Cisse". E lui sta rispondendo, prestazione dopo prestazione, con anche qualche gol pesante: neanche il più ottimista dei tifosi rossoneri, vedendone l'acquisto dal Catanzaro nello scorso gennaio, si sarebbe immaginato un adattamento tanto rapido da parte di Alphadjo Cisse, ma è quanto sta avvenendo. Merito senza dubbio del credito dato lui dal nuovo allenatore rossonero, ma non soltanto.

Può giocare ovunque là davanti

Se Cisse si sta imponendo in un contesto competitivo come quello del Milan, e della Serie A, merito va anche alle qualità del ragazzo. Che, prima di infortunarsi in maniera seria, d'altronde a Catanzaro teneva in panchina un certo Liberali, a proposito di mondo rossonero. Il classe 2006 del Diavolo è un giocatore che abbina a una certa rapidità - dettata soprattutto dall'agilità fisica più che da sviluppi muscolari - una dote tecnica di ottimo livello. E che ne può consentire l'impiego in vari ruoli: quello che preferisce è l'esterno d'attacco a sinistra, con licenza di rientrare sul destro, ma si adatta serenamente ad interpretare tutti i ruoli dalla metà campo in su. C'è chi vede per lui addirittura un futuro da mezzala offensiva...

La scheda di Cisse

Squadra: Milan

Ruolo: attaccante, esterno d'attacco

Anno di nascita: 2006

Presenze nelle nazionali: 4 con l'U16, 1 con l'U18, 6 e 1 gol con l'U19, 3 e 1 gol con l'U21

Posizione nella Top 50: 5

Valore su Transfermarkt: 20 milioni di euro