Palermo, Hernani e Perin 'vedono' l'Empoli. Puntano alla convocazione per sabato

Il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi guarda con ottimismo alla sfida contro l’Empoli al rientro dalla lunga pausa per le nazionali e punta ad avere nuovamente a disposizione il portiere Mattia Perin e il centrocampista Hernani. I due hanno sfruttato la sosta per completare il recupero dai rispettivi problemi muscolari con l’obiettivo di essere convocati per la sfida del Castellani in programma sabato.

Come si legge sul Giornale di Sicilia il rientro del portiere titolare, nonostante sia stato sostituito bene dal più giovane Mattia Fortin, porterà esperienza e personalità al reparto difensivo, mentre quello de brasiliano potrebbe anche portare a un cambio di assetto e un maggiore equilibrio nel 4-2-3-1 utilizzato fin dall’inizio della stagione, oltre ovviamente ad alzare ulteriormente il livello qualitativo della squadra.

Inzaghi inoltre sta pensando a una nuova elasticità tattica con un rafforzamento del centrocampo, che passerebbe a tre, a seconda dell’andamento della gara o delle caratteristiche degli avversari ed Hernani per caratteristiche potrebbe dunque anche essere utilizzato in una posizione più arretrata per dare una mano ai due mediani.