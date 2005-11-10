Top 100 giovani italiani: Leoni vuole tornare a ruggire dopo l'infortunio. Parte dal 4° posto

Giovanni Leoni è la prova che si può arrivare ad altissimi livelli pur senza un percorso in Nazionale di alto profilo: appena 8 presenze tra U18 e U19 rendono il giovane difensore italiano una rarità della nostra classifica. Un'ascesa verticale e rapidissima la sua, che è passato dall'assaggiare la Serie B con la maglia della Sampdoria a diventare un titolare inamovibile del Parma, a stagione in corso, fino alla cessione non preventivata e molto costosa che lo ha portato fino alla Premier League, al Liverpool. Il gravissimo infortunio al ginocchio lo ha frenato nel momento più bello, quando stava assaggiando il calcio di altissimo livello, facendogli perdere di fatto un intero anno.

Rivelazione con il Parma, adesso la Champions per consacrarsi

Difensore centrale molto dotato a livello fisico, con il Parma ha acquisto i gradi di titolare come centrale della difesa a tre che ha guidato con maestria e imparando alla perfezione di tempi di uscita del pallone e della retroguardia stessa. Proprio il suo tempismo, insieme ad un fisico molto importante, lo hanno reso la rivelazione della seconda parte della stagione 2024/25, con il duello con Lukaku che è rimasto nella memoria come esempio di una maturità ormai raggiunta.

Squadra: Liverpool

Ruolo: difensore centrale

Anno di nascita: 2006

Presenze nelle nazionali: 1 presenza con l'U18, 7 presenze con l'U19

Posizione nella Top 100: 4

Valore su Transfermarkt: 25 milioni di euro