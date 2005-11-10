Chi sono i nostri migliori giovani? Chi giocherà nell'Italia del futuro? TMW vi dà 100 nomi

L'Italia calcistica sembra essere sprofondata in una crisi senza fine, una Fossa delle Marianne da cui è impossibile uscire. O forse no? Alle spalle del calcio dei campioni e della politica sportiva che influenza ogni scelta, c'è un movimento solido e che vince spesso e volentieri. Quello del calcio giovanile azzurro, che dà spesso dimostrazione di come il talento continui a fiorire nello Stivale: ma quanti sono e soprattutto chi sono i talenti del futuro, dove giocano e cosa ci dobbiamo aspettare da loro?

Noi di TUTTOmercatoWEB.com ci siamo divertiti a selezionarne 100, i più promettenti secondo il nostro fallibile giudizio ed essendo sprovvisti di palla di vetro per pronosticare con esattezza quello che accadrà nel futuro: con queste premesse abbiamo scelto i migliori giocatori italiani pensando al futuro, in un approfondimento che durerà un giorno. Pubblicheremo cinquine di nomi ogni 15 minuti fino ad arrivare alla top 10 finale, quando analizzeremo i nomi scelti uno per uno, con approfondimenti dedicati.

Non perderti neanche un passaggio, rimani sintonizzato con noi e scopri i migliori prospetti del nostro calcio. Con un criterio di selezione ben preciso: sono calciatori italiani che possono ancora scegliere di giocare per la nazionale maggiore (se non lo hanno già fatto), troverete qualcuno che è provvisto di altro passaporto o chi fino a qui ha scelto (anche) di rappresentare altri paesi. Tutti nati dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2010.