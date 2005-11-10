Chi sono i nostri migliori giovani? Chi giocherà nell'Italia del futuro? TMW vi dà 100 nomi

Chi sono i nostri migliori giovani? Chi giocherà nell'Italia del futuro? TMW vi dà 100 nomiFocus TMW
Dimitri Conti
L'Italia calcistica sembra essere sprofondata in una crisi senza fine, una Fossa delle Marianne da cui è impossibile uscire. O forse no? Alle spalle del calcio dei campioni e della politica sportiva che influenza ogni scelta, c'è un movimento solido e che vince spesso e volentieri. Quello del calcio giovanile azzurro, che dà spesso dimostrazione di come il talento continui a fiorire nello Stivale: ma quanti sono e soprattutto chi sono i talenti del futuro, dove giocano e cosa ci dobbiamo aspettare da loro?
Noi di TUTTOmercatoWEB.com ci siamo divertiti a selezionarne 100, i più promettenti secondo il nostro fallibile giudizio ed essendo sprovvisti di palla di vetro per pronosticare con esattezza quello che accadrà nel futuro: con queste premesse abbiamo scelto i migliori giocatori italiani pensando al futuro, in un approfondimento che durerà un giorno. Pubblicheremo cinquine di nomi ogni 15 minuti fino ad arrivare alla top 10 finale, quando analizzeremo i nomi scelti uno per uno, con approfondimenti dedicati.
Non perderti neanche un passaggio, rimani sintonizzato con noi e scopri i migliori prospetti del nostro calcio. Con un criterio di selezione ben preciso: sono calciatori italiani che possono ancora scegliere di giocare per la nazionale maggiore (se non lo hanno già fatto), troverete qualcuno che è provvisto di altro passaporto o chi fino a qui ha scelto (anche) di rappresentare altri paesi. Tutti nati dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2010.