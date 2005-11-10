Gasperini: "Dybala era triste, ora lo vedo felice. Soulé? Sovrappeso dopo le cure per pubalgia"

Mister Gian Piero Gasperini, intervistato da Sky Sport, si è soffermato anche su alcuni singoli della sua Roma. Di seguito le risposte del tecnico giallorosso sui vari Soulé, Malen e Dybala.

Gasperini parla dei singoli

Sul mancato acquisto di un esterno sinistro d'attacco: "Non è facile perché gli attaccanti sono sempre quelli più ricercati e costosi. Tutte le squadre li cercano e chi li ha ovviamente non se ne priva facilmente. Noi abbiamo un buon reparto offensivo, quel ruolo in particolare non l'abbiamo mai lasciato scoperto in qualche modo".

Sul buon rendimento di Soulé: "Anche nel girone d'andata dell'anno scorso ha fatto una stagione straordinaria, poi ha avuto la pubalgia nel ritorno che l'ha rallentato per dei mesi. Quest'estate si è curato, quindi quando è arrivato era un po' sovrappeso, ma l'inizio del campionato è andato bene. Poi ho visto che in questi giorni ha esordito anche in Nazionale argentina: questo è un premio per tutti noi".

Su Malen e Dybala. "Malen doveva recuperare dal problema al ginocchio. Dybala si è allenato come sta facendo ormai da inizio luglio. Sono molto contento per lui, è un ragazzo che quando va in campo sta bene. Lui è nato col pallone tra i piedi. Il fatto di dover saltare molti allenamenti e partite lo rendeva un po' più triste. Oggi, invece, lo vedo felice".