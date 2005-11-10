Hutchinson: "Milan, voglio dimostrare ciò di cui sono capace. Chiamatemi The Wizard, il mago"

Il nuovo acquisto del Milan, Omari Hutchinson, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportmediaset commentando il suo progressivo inserimento in rossonero. Di seguito le dichiarazioni dell'esterno offensivo in prestito con diritto di riscatto dal Nottingham Forest.

L'intervista a Hutchinson

"Sin dall'inizio è stato fantastico, mi sto divertendo", ha esordito il classe 2003. "Certo, qui in Italia è tutto più tattico rispetto alla Premier League. Mi sto allenando duramente, voglio dimostrare quello di cui sono capace. Il mio soprannome? The Wizard, ossia il mago".

Hutchinson ha poi ricordato il gol segnato al Manchester United di Amorim, quando giocava nell'Ipswich Town: "Prima che venissi qui abbiamo riso assieme di questo col mister".

Il minutaggio di Hutchinson

Il talento 22enne ha giocato finora appena 13 minuto con la Lazio in campionato e un tempo col Benfica in Europa League.