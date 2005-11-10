Vanoli esalta Mastantuono: "La sua umiltà mi ha colpito. Può diventare un campione"

Intervistato da Sky, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, parla così del talento di Franco Mastantuono

"La cosa che mi ha colpito maggiormente è stata la sua umiltà. Penso a quello che ha detto dopo la partita in cui ha segnato tre gol, quando ha indicato un altro giocatore come migliore in campo. È stato un segnale importante, perché mi ha fatto capire quanto sia lucido e quanto riesca a riconoscere il valore della squadra. Credo che proprio questo sia uno degli elementi che possono fare di lui un campione. Per arrivarci, però, sa che dovrà lavorare ancora tanto. Siamo contenti che abbia avuto la possibilità di andare in Nazionale: il talento c'è e non lo dico soltanto io, basta guardare la cifra che il Real Madrid ha investito per acquistarlo. Per lui rappresenta una sfida importante, perché deve crescere in un campionato come quello italiano, molto difficile soprattutto dal punto di vista tattico. Ha grande voglia di lavorare e, sotto questo aspetto, mi ha davvero sorpreso"