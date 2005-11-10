Casertana, che caos! Espinal praticamente esonerato, Semplici l'ultimo nome al vaglio per il post

La classifica parla di ottavo posto con 12 punti raccolti in otto gare, la situazione non è dunque drammatica, ma la scelta del club sembra ormai chiara: Vicinio Espinal verrà esonerato. Sembra che al tecnico sia già stato comunicato il tutto, ma per il momento manca l'ufficialità da parte dei falchetti, che sembrano piuttosto indecisi sul prossimo profilo.

L'ultimo nome in corsa sarebbe quello di Leonardo Semplici.

Sin dal fischio finale del match di sabato, la posizione dell'allenatore è apparsa compromessa, e i nomi che sono rimbalzati per il post son stati quelli di Valerio Bertotto e Raffaele Biancolino, prima scelta ma in orbita Casarano (tanto che ha assistito anche alla sfida dei pugliesi contro il Sorrento); avanzava dunque la candidatura di Roberto Stellone, ma ecco che nella mattina odierna è arrivato al vaglio anche il profilo di Giuseppe Raffaele. Non finisce però qui: l'ultimo in ordine cronologico sarebbe Leonardo Semplici, fermo dal oltre un anno, e più precisamente dal 7 aprile 2025, quando venne esonerato dalla Sampdoria.

Le parole di Espinal sul suo futuro.

A margine della sconfitta contro la Cavese, proprio Espinal ha parlato anche del suo futuro, senza però sbilanciarsi. Ecco quanto dichiarato: "Progetto fallito? Questo non lo stabilisco io, è la società che decide e se crede ancora nel sottoscritto oppure no". Vedremo dunque quel che accadrà.