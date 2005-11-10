Juve, Spalletti: "Questo ci è costata la Champions. Alajbegovic può stupire, vedrete Zhegrova"

Prosegue nella giornata odierna l'intervista fiume di Luciano Spalletti a TuttoSport, in primis per confidare se abbia mai pensato l'anno scorso che la Juventus potesse raggiungere il livello del Napoli tricolore sul piano della qualità di gioco. Al netto del sesto posto della scorsa stagione: "Sì, avevamo risolto il quesito fondamentale di chi fossimo veramente. Ma ci sono successi tre/quattro episodi che hanno interrotto il ritmo, come dei falli tattici subiti". Proprio riguardo la conclusione dello scorso campionato, il tecnico bianconero ha confidato cosa gli abbia provocato più dolore: "Non aver mantenuto il livello altissimo di gioco espresso per quasi tutta la stagione: ci è costata la Champions".

Nel corso della chiacchierata con il quotidiano torinese, invece, il tecnico di Certaldo ha svelato chi potrà stupire questa stagione alla Juventus tra i nuovi acquisti: "Alajbegovic è uno che può veramente stupire", ha risposto. Argomentando la scelta: "Dobbiamo riuscire a creargli un contesto più familiare e tranquillo, così potrà crescere più velocemente. Si deve creare una relazione forte tra la squadra e le potenzialità dei singoli giocatori. Ma se solo si completasse ancora un po’ vedrete Zhegrova: può diventare un top".

Infine, ha parlato anche della maturazione raggiunta da Weston McKennie sotto la sua gestione: "Per lui abbiamo creato la 'Weston Zone', lui conosce ogni angolo del campo. Già dentro i video che andiamo a comporre raccontano molto del suo carattere, della sua personalità. È una persona bella e viva, ti si mostra da solo. Lui ti dice: 'Io sono fatto così'. È un grande uomo che sa fare tantissime cose". E Spalletti le elenca tutte: "È mediano, centrocampsta, trequartista, gioca dove gli pare. Wes ha lo zaino pieno di medaglie da distribuire a chi l’ha allenato e a chi lo allenerà. L’universalità è la nuova specializzazione nel calcio: conoscere tutto il campo è un obbligo ormai. Anche Simone Perrotta era molto simile per come sapeva adattarsi alle situazioni tattiche di squadra: era un cavallino che trovavi sempre in movimento".