Adesso arriva anche il comunicato del club: Espinal non è più il tecnico della Casertana

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Adesso arriva anche il comunicato del club: Espinal non è più il tecnico della CasertanaUfficiale
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Claudia Marrone
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Oggi alle 13:58Serie C
autore Claudia Marrone
05.10.2026 13:58Serie C
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La notizia era attesa da ieri, ora arriva la nota ufficiale: Vinicio Espinal non è più il tecnico della Casertana, sulla cui panchina abbiamo proprio fatto poco fa un punto.
Di seguito, la nota del club campano:
"La Casertana FC comunica di aver sollevato l’allenatore Vinicio Espinal dall’incarico di guida tecnica della prima squadra. Al mister e al suo staff va il ringraziamento per la professionalità, la dedizione ed il lavoro messi in campo ogni giorno al servizio dei colori rossoblù".
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