Italia-Turchia, probabili formazioni: Mancini cambia, chance per Doumbia e Vergara

Manca pochissimo alla sfida che l'Italia giocherà questa sera al Dall'Ara di Bologna contro la Turchia di Vincenzo Montella per quella che sarà la quarta sfida di questa lunghissima sosta dedicata alla Nations League. Come annunciato dallo stesso Roberto Mancini, saranno tanti i cambi di formazione rispetto alla gara pareggiata con la Francia, a cominciare dall'attacco dove Moise Kean è infortunato e Pio Esposito tirerà il fiato dopo averle giocate tutte da titolare, lasciando spazio a Scamacca.

Davanti a Donnarumma dovrebbe quindi tornare Di Lorenzo a destra, con Ruggeri a sinistra. In mezzo conferme per Bastoni con Mancini al suo fianco. A centrocampo tornerà Romano in regia, con Tonali in panchina dopo 3 gare consecutive in campo. Ai lati del giocatore del Cagliari torna Barella con il probabile debutto dal 1' di Doumbia. Davanti in mezzo ci sarà Scamacca, con chance per Maldini e probabilmente Vergare a destra, col giocatore del Napoli che sarebbe così all'esordio da titolare. A gara in corso, poi, probabile anche il debutto assoluto di Samuele Inacio dopo aver saltato le prime tre sfide.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Maldini

TURCHIA (4-2-3-1) Cakir; Celik, Demiral, Kabak, Kadioglu; Yuksek, Ozkan; Aydin, Akgun, Akturkoglu; Gul