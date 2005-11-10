Inter, Barella: "Forse meritavamo di meno. A volte devi essere bello, altre funzionale"

Nicolò Barella è stato il capitano dell'Inter nella vittoria per 1-0 contro lo Shakhtar Donetsk ed è rimasto in campo per tutto l'incontro. Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il centrocampista ha parlato così: "È stato determinante averla vinta, vincere fa sempre bene e in questo momento in Champions ci mancavano delle vittorie. Lo Shakhtar è una squadra che ha intensità e in Champions gli errori si pagano".

Non è stata un'Inter brillantissima, è d'accordo?

"Forse meritavamo qualcosa in meno e abbiamo vinto rispetto ad altre partite dove meritavamo qualcosa in più e non abbiamo vinto. Ci sono partite dove devi essere più bello e altre in cui devi essere più funzionale, oggi (ieri, ndr) serviva essere più funzionali. Potevamo fare meglio, ma ci portiamo a casa il risultato che in questo momento era la cosa più importante e ci serviva”.