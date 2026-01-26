Fiorentina, una settimana per trovare un difensore. Nicolussi Caviglia verso la permanenza

Nell'ultima settimana di mercato, la Fiorentina dovrà farsi trovare pronta soprattutto in difesa. L’obiettivo minimo è l’arrivo di almeno un centrale, possibilmente mancino. Il nome di Diogo Leite dell’Union Berlino resta sul tavolo e continua a essere valutato con attenzione. L’eventuale partenza di Luca Ranieri, però, complicherebbe i piani e in quel caso servirebbe un ulteriore innesto. Per questo la società viola non ha fretta di lasciarlo andare e fissa il prezzo ad almeno 8 milioni.

A centrocampo la situazione ruota attorno a Hans Nicolussi Caviglia. Il Cagliari ha già ricevuto un no dal Venezia a una prima proposta e prepara un rilancio. Fino a quando il classe 2000 non troverà una nuova destinazione, il suo prestito alla Fiorentina resterà invariato. Non è escluso che alla fine rimanga a Firenze, anche perché al momento è uno dei pochi mediani puri insieme a Fagioli. Al Viola Park sono giorni di riflessioni profonde.

Capitolo esterni: se Fortini dovesse partire, Parisi arretrerebbe stabilmente in difesa e si renderebbe necessario un rinforzo offensivo a destra. Infine le uscite. Kouame è destinato a salutare, con diversi club interessati, mentre resta da risolvere la posizione di Sabiri, rientrato dal prestito e seguito dal Genoa. La settimana che inizia sarà decisiva.