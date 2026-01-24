Lazio, dalla Premier il nome nuovo per il centrocampo: pronta l'offerta per Iroegbunam, le cifre

In casa Lazio si continua a scandagliare il mercato alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo, dopo che diverse trattative non sono andate a buon fine. Archiviati i tentativi per Toth, Fabbian e Timber, a Formello prende quota una soluzione che arriva dall’Inghilterra.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il profilo seguito con attenzione è quello di Timothy Iroegbunam, centrocampista dell’Everton. Mezzala classe 2003, inglese con origini nigeriane, è già entrato stabilmente nelle rotazioni dei Toffees in questa stagione. Il suo bilancio parla di 19 presenze complessive tra Premier League ed EFL Cup, per un totale di 1.030 minuti in campo, impreziositi da tre assist e nessuna rete all’attivo.

L’operazione potrebbe diventare concreta solo a determinate condizioni: la Lazio sarebbe pronta a muoversi con un’offerta compresa tra gli 8 e i 10 milioni di euro, ma tutto dipenderebbe da un’eventuale uscita nel reparto. Tra i nomi monitorati in questo senso figura Reda Belahyane, che potrebbe liberare lo spazio necessario per l’affondo decisivo.