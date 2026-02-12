Lazio, è nato un nuovo Maurizio Sarri? Il parere degli ospiti di TMW

Maurizio Sarri va in semifinale di Coppa Italia con la sua Lazio e a TMW Radio si parla di questa "nuova versione" del tecnico toscano. Ma è davvero cambiato? Questo il pensiero degli opinionisti.

Stefano Impallomeni: "Si sta adattando a una nuova situazione. Che è paradossale, due mondi distanti, uno quello dei tifosi disaffezionato, l'altro unito a Formello. Si è visto l'attaccamento al proprio lavoro. C'è un mondo spaccato in due, ma in squadra c'è entusiasmo e la voglia di dire la propria, per smentire chi dice che è una squadra mediocre. La squadra ha subito questa contestazione, ma merita altro. I giocatori stanno rispondendo con un calcio semplice, basico, che però funziona".

Guido De Carolis: "Ha fatto un miracolo Sarri, gioca senza centravanti e senza un faro del centrocampo. Giocano con Maldini centravanti, che non ha mai fatto quel ruolo. Giocare a calcio senza centravanti non è facilissimo".

Francesco Bonfanti: "Sarri sta facendo di necessità virtù. La Lazio parte con Sarri che non sa del mercato bloccato, sapendo così che non ci può mettere del suo dal punto di vista tecnico. Regge la barca e poi a gennaio gli vendono Guendouzi. I tifosi sono furenti e lì nasce la frattura. Sta facendo i miracoli Sarri per portare a casa una stagione difficilissima. E' stato di parola, non ha mollato la barca e la sta portando avanti. Sarri è quello che ne esce meglio di tutti da questa situazione".

Stefano Mattei: "C'è un grande mondo che è composto dal tecnico, dalla squadra e dai tifosi, l'altro è comandato dalla società. Sarri sta facendo un grande lavoro, fa quello che può far con una squadra senza stelle, ha dato un'anima a un colletivo che si divende e riparte per colpire. Sta facendo quello che può e nel suo piccolo sta facendo bene".

Mario Mattioli: "Ha capito bene il progetto della società, sia che vada via sia che rimanga lui. E quindi è abbastanza tranquillo. Sia che lo abbia accettato o meno, lui mi sembra sereno".

Claudio Anellucci: "Qualcosa di diverso lo sta facendo. E' un allenatore stratosferico per quello che sta combinando. Gli hanno venduto tutto quello che potevano vendergli. Ci potrebbe essere però un ritorno dove ha dato spettacolo, a Napoli...".

Enzo Bucchioni: "Vedo un Sarri che è sempre stato così. E' un grande allenatore e personaggio. In un gruppo è sempre stato centrale, forse ora non coagula il gruppo intorno al calcio che propone ma più a un'idea più emozionale. La sua centralità però rimane".

Gianni Bezzi: "Credo che Sarri sia veramente un punto di riferimento per tutti, per la squadra, per l'ambiente. La Lazio ha ottenuto un risultato con la testa contro il Bologna. Ed è merito dell'allenatore. Sarri, a differenza dell'ultima volta, questa volta sta tenendo duro e sta mettendo a posto tutti i pezzi. E' un nuovo Sarri, che si è identificato in un ruolo che non è solo quello di allenatore. E' più paterno".

Enrico Fedele: "Ha cominciato a cambiare da quando è andato alla Juve. Lo apprezzo per il gioco, non per certe metodologie di lavoro. E' un allenatore che prima era convinto che la tattica avesse il sopravvento sulla qualità del giocatore, è un'ostinazione che lo ha fatto vincere anche al Chelsea, ma alla Juve ha dovuto cambiare questa mentalità".