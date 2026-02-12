Sarri riabbraccia Romagnoli: "Ha in mano il joystick della nostra difesa". Poi carica Maldini

Mister Maurizio Sarri, intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria ai rigori contro il Bologna in Coppa Italia, si è soffermato anche sul rendimento di alcuni singoli. Queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio, a partire dal ritorno di Romagnoli: "È un giocatore importante al di là del rendimento individuale. Lui ha in mano il joystick della nostra linea".

Sul nuovo acquisto Maldini: "Se riesce a fare passi in avanti può fare il ruolo da punta. In questa partita lo volevamo un attaccante centrale che venisse fuori. Maldini ha qualità importanti dal punto di vista tecnico e fisico, non riesce a sfruttarle al 100% ancora ma io la speranza ce l’ho".