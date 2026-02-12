L'analisi di Sarri dopo il Bologna: "Brutta prima mezz'ora, gap di velocità su uno degli interni rossoblù"

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A dopo la vittoria contro il Bologna in Coppa Italia grazie ai calci di rigore. Di seguito le dichiarazion dell'allenatore della Lazio:

"Sono contento per i ragazzi, abbiamo fatto una brutta prima mezz'ora di partita, dopo un po' meglio. E poi chiaramente i rigori sono una lotteria. Ma i ragazzi sono stati bravi a rimanere molto lucidi e tranquilli visto come sono andati sul dischetto. Quindi bravi, sono contento per loro e per i nostri tifosi ovviamente. Qualcosa di provato per questa partita c'era, pensavamo di avere un gap di velocità su uno dei loro interni e ci abbiamo provato".