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Lazio, Gattuso: "Belahyane punto di riferimento per la squadra, è tutto meritato"

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Marco Pieracci
Oggi alle 14:52Serie A
autore Marco Pieracci
01.11.2026 14:52Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida casalinga contro il Cagliari: "Le partite sono tutte difficli, vanno giocate. Negli ultimi giorni abbiamo potuto lavorare poco, poi viene la complessità della squadra che andiamo ad affrontare e che ci può mettere in difficoltà. Partita complicata come tutte la altre, c'è il plus che veniamo da tre partite in una settimana".

Cosa l'ha colpita in particolare di Belahyane?
"Tutto quello che ha seminato, ha raccolto. Poi è stato fortunato per l'infortunio di Rovella, però si è fatto trovare pronto. Secondo me ha grandi margini di miglioramento, soprattutto in avanti, ma quello che colpisce è soprattutto la sua capacità tattica. Deve continuare, quello che sta facendo è tutto nuovo ma è diventato un punto di riferimento per questa squadra".

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