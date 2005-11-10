Lazio, un primato atteso sedici anni: Gattuso però ha nel mirino solo i 40 punti

Un punto per interrompere un digiuno lungo sedici anni. La Lazio di Gennaro Gattuso oggi può eguagliare la squadre di Edy Reja, l'ultima capace di chiudere una giornata al primo posto in solitaria. Il caso vuole che fu proprio la decima giornata della stagione 2010/11 l'ultima in cui i biancocelesti guardavano altre diciannove squadre dall'alto verso il basso. L'occasione si è presentata ieri sera con il ko dell'Inter nel derby contro il Milan, adesso sta alla Lazio coglierla nel pomeriggio contro il Cagliari allo Stadio Olimpico. Da quell'autunno del 2010 tante cose sono cambiate, Gattuso ad esempio era il primo inseguitore dei biancocelesti con il suo Milan. E furono proprio i rossoneri a conquistare lo Scudetto in quella stagione, con la Lazio che chiuse al quinto posto a pari punti con l'Udinese quarta e qualificata al preliminare di Champions League.

Lazio, l'obiettivo di Gattuso è uno solo: conquistare 40 punti

Tutti a Formello firmerebbero in questo momento per chiudere proprio come la stagione 2010/11 al quinto posto in classifica. Specialmente Gattuso, che ieri in conferenza stampa ha voluto ulteriormente sottolineare quello che è l'obiettivo della Lazio: "L'obiettivo sono i 40 punti, non so se i miei giocatori mi prendono in giro o per scaramanzia ma anche loro lo dicono". Questa giornata però non è solo l'occasione per interrompere un digiuno lungo 16 anni. La frattura in classifica è evidente e con Juventus-Napoli stasera, la Lazio in caso di successo può creare un solco enorme in ottica Europa. La Fiorentina è distante già 20 punti, l'Atalanta 14 e in caso di successo c'è la possibilità di mettere almeno 13 punti su Juventus e/o Napoli, in base al risultato dell'Allianz Stadium. Un gap che rappresenterebbe una prima piccola ipoteca sulla corsa europea. Prima però c'è da battere il Cagliari, interrompere un'attesa lunga 16 anni e avvicinarsi ancor di più all'obiettivo 40 punti.