Sassuolo-Lazio, Isaksen riporta avanti i biancocelesti: gran mancino e Turati battuto
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 18:43Serie A
autore Daniel Uccellieri
27.10.2026 18:43Serie A
La Lazio torna avanti al Mapei con Isaksen: il danese sfrutta l'assist di Zaccagni e batte Turati con un mancino di prima intenzione.
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La Lazio torna di nuovo avanti al Mapei, a segno Isaksen! Zaccagni si libera di Lipani, in difficoltà in questo avvio di partita, e serve Isaksen. Il danese calcia di prima intenzione con il mancino e non lascia scampo a Turati.
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