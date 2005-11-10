Insulti razzisti in Trento-Juve Next Gen? Approfondimento d'indagine del Giudice Sportivo
Luca Bargellini
Approfondimento d'indagine da parte del Giudice Sportivo di Serie C in merito a Trento-Juventus Next Gen per presunti comportamenti di 'discriminazione razziale' da parte di alcuni sostenitori di casa posizionati in Curva Nord. Ecco la nota appena diffusa:
GARA TRENTO – JUVENTUS NEXT GEN DEL 25 OTTOBRE 2026
Il Giudice Sportivo,
in ordine alla segnalazione della Procura Federale, relativa ad un asserito comportamento di discriminazione razziale posto in essere da parte di alcuni sostenitori della Società Trento posizionati nel Settore Tribuna Nord, al termine della gara, invita la Procura Federale ad effettuare tutti gli ulteriori ed eventuali accertamenti utili alla puntuale ricostruzione dei fatti nel più breve tempo possibile.
In particolare, invita l’Organo requirente ad:
• ascoltare i componenti della squadra arbitrale, per verificare se gli stessi abbiano percepito la frase rivolta al tesserato della Juventus Next Gen;
• individuare l’eventuale effettivo Settore di provenienza dei sostenitori autori della condotta asseritamente tenuta, il numero dei tifosi occupanti tale Settore e la
percentuale dei sostenitori che avrebbe proferito le asserite frasi a contenuto di discriminazione razziale.
Accerti inoltre la Procura quanto altro utile ai fini del decidere.
Con riserva di adottare i più opportuni provvedimenti.