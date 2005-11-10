Venezia-Inter, i convocati di Nicola: restano fuori in quattro, confermato Duncan

Il Venezia si appresta ad affrontare l'Inter, nella sfida in programma allo stadio Penzo prevista domani sera, mercoledì 28 ottobre. La rosa è la stessa che Nicola, tecnico arancioneroverde, ha avuto a disposizione nella trasferta contro il Genoa, con la differenza che i vari Busio e Bella-Kotchap sono sicuramente più pronti a dare il loro contributo. Ancora assente Correia, così come i lungodegenti Franjic, Sverko e Adorante. C'è ancora Duncan, invece, riemerso a Marassi, così ha parlato di lui Nicola: "Io Alfred lo conosco benissimo. Credo di essere stato proprio io a farlo giocare titolare in Serie B quando arrivava dalla Primavera. È un giocatore intelligente, che conosco. Uno che sa stare all'interno del gruppo. Poi è anche vero che c'è un lavoro da fare dietro. Lui si è sempre allenato con il giusto spirito. Lo useremo servirà alla causa, magari domani chi lo sa".

I convocati del Venezia per l'Inter

Portieri: Matteo Grandi, Lorenzo Montipò, Filip Stankovic.

Difensori: Armel Bella Kotchap, Alejandro Gomes Furtado, Redouane Halhal, Ridgeciano Haps, Pasquale Mazzocchi, Rufai Mohammed, Matias Moreno, Juan Jesus, Richie Sagrado, Joel Schingtienne.

Centrocampisti: Toma Basic, Lorenzo Berardi, Gianluca Busio, Matteo Dagasso, Alfred Duncan, Lamine Fanne, Antoine Hainaut, Thorir Helgason, Kornel Lisman, Kike Pérez, Simon Sohm.

Attaccanti: Akor Adams, Antonio Fernández, Lion Lauberbach, Albion Rrahmani, John Yeboah.