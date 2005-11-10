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Cittadella, Musso: “Con l'Union Brescia sarà una partita sporca. Vogliamo passare il turno”

Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 18:51Serie B
27.10.2026 18:51Serie B
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Il tecnico granata presenta la sfida di Coppa Italia contro l'Union Brescia: turnover e voglia di riscatto dopo la sconfitta in campionato
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Vigilia di Coppa Italia di Serie C per il Cittadella, atteso dalla sfida contro l'Union Brescia, valida per gli ottavi di finale della competizione. Dopo la sconfitta rimediata in campionato contro la formazione lombarda, i granata cercano l'immediata reazione, con l'obiettivo di conquistare il passaggio del turno. Il tecnico Roberto Musso, intervenuto in conferenza stampa al termine della rifinitura, ha fatto il punto della situazione, senza perdere di vista il successivo impegno di campionato contro il Treviso.

Mister, al termine della rifinitura ci fa il punto sulle condizioni della squadra? Chi recupera e chi non sarà a disposizione?
"Porteremo con noi tre ragazzi della Primavera, perché ci sono giocatori che erano già acciaccati prima della partita di sabato in campionato. Abbiamo preferito lasciarli a casa per permettere loro di curarsi, nella speranza di recuperarli per domenica. Oltre a Cecchetto e Falcinelli, resteranno a casa anche Frisenna, Barberis, Gobbato e Toffanin. Gli altri sono tutti a disposizione".

La squadra potrebbe aver risentito psicologicamente della sconfitta contro l'Union Brescia oppure è pronta ad archiviare subito quella partita e ripartire?
"Abbiamo rivisto e analizzato la partita. I ragazzi sono consapevoli di aver disputato una buona gara. Sapevamo che sarebbe stata una sfida complicata: non siamo stati pericolosi, ma ci è mancato qualcosa negli ultimi venti metri. Della prestazione di sabato sono comunque contento e i ragazzi sanno che dobbiamo continuare sulla nostra strada. È stata una partita decisa da un episodio, come spesso accade in queste situazioni. Purtroppo è capitato a noi, mentre loro sono stati bravi a sfruttarlo e hanno vinto. In campo si sono viste due squadre forti, che forse non hanno espresso un calcio particolarmente spettacolare perché c'è stato tanto agonismo, ma hanno lottato su ogni pallone. È stata una partita equilibrata e, per quanto mi riguarda, non meritavamo di perdere. L'episodio ha favorito loro, quindi bisogna riconoscere i loro meriti".

Rispetto al campionato si cambia contesto, anche in considerazione del possibile turnover da entrambe le parti. Che partita si aspetta?
"Mi aspetto una gara simile a quella di campionato. Sia noi sia loro vogliamo sicuramente passare il turno. Potrebbero esserci ritmi leggermente più bassi, considerando che scenderanno in campo giocatori che ultimamente hanno trovato meno spazio, ma serviranno comunque tanta aggressività e determinazione. Cercheremo di fare la nostra partita, come abbiamo fatto nell'ultimo confronto, perché vogliamo passare il turno".

Una vittoria potrebbe rappresentare anche una rivincita e dare ulteriore fiducia alla squadra, soprattutto considerando che si giocherà sul campo dell'Union Brescia.
"Sicuramente. Come abbiamo detto anche nelle settimane scorse, quando vinci riesci a lavorare meglio durante la settimana e c'è più entusiasmo. Non parlerei però di rivincita, perché si tratta di un'altra partita. Andremo lì cercando di fare le nostre cose e daremo tutto quello che abbiamo per provare a passare il turno di Coppa Italia".

Come si riesce a gestire la doppia prospettiva tra Coppa Italia e campionato, considerando che domenica si tornerà in campo contro il Treviso?
"Intanto pensiamo a domani e a fare una buona partita. I ragazzi sanno che giocherà chi ultimamente ha avuto meno spazio, ma questa è un'occasione importante, anche perché domenica ci sarà un'altra gara. Chi riuscirà a disputare una buona partita potrà sicuramente avere una possibilità anche in campionato. Oltre alla sfida in sé, sarà quindi un test per quei ragazzi che in questo periodo hanno giocato meno. Qualcuno avrebbe meritato di giocare un po' di più, ma domani ognuno avrà la possibilità di ritagliarsi il proprio spazio, anche in funzione del successivo impegno di domenica contro il Treviso".

Si aspetta ancora una gara basata soprattutto sull'intensità, sull'agonismo e sui duelli oppure ci sarà spazio per uno spettacolo maggiore rispetto alla sfida di campionato?
"Secondo me la partita sarà sulla falsariga di quella dell'altro giorno. Magari, con il passare dei minuti, se le squadre si allungheranno un po', potrà esserci più spazio per giocare un calcio migliore. Sicuramente, però, nella prima mezz'ora e probabilmente per tutto il primo tempo le due squadre cercheranno di essere aggressive e di non mollare nulla. Mi aspetto una partita abbastanza sporca".

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