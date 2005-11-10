Parma-Udinese, i convocati di Gilardino: tornano in lista Nicolussi Caviglia e Almqvist
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Niccolò Righi
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Oggi alle 18:59Serie A
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27.10.2026 18:59Serie A
Il tecnico della formazione ducale ha diramato la lista dei 26 calciatori per il match in programma domani al Tardini alle 18:45
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Dopo l'allenamento andato in scena questo pomeriggio a Collecchio, Alberto Gilardino ha diramato la lista dei 26 calciatori del Parma convocati per il match contro l'Udinese, nona giornata del campionato italiano di Serie A in programma domani pomeriggio al Tardini a partire dalle ore 18:30. Tornano a disposizione Hans Nicolussi Caviglia e Pontus Almqvist mentre resta ancora fuori Nesta Elphege. Di seguito la lista dei convocati
Parma-Udinese, i convocati di Gilardino
Portieri - Corvi, Daffara, Ghidotti.
Difensori - Britschgi, Carboni, Delprato, Drobnic, Ndiaye, Diego Carlos, Troilo, Valeri.
Centrocampisti - Bernabé, Cremaschi, Fabbian, Lontani, Keita, Konate, Nicolussi Caviglia, Ordonez, Sierro.
Attaccanti - Almqvist, De Martis, Diallo, Frigan, Romero, Toure.
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