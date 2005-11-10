Serie C, Giudice Sportivo: tre allenatori squalificati per un turno. Tutte le sanzioni
Luca Bargellini
Attraverso i propri canali ufficiali la Serie C ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare dell'undicesima giornata di campionato, andate in scena lo scorso weekend. Eccole nel dettaglio.
AMMENDE
Ammenda da 1.500 euro al Treviso, 900 euro alla Salernitana, 300 euro a Casertana e Potenza, 200 euro al Cittadella.
DIRIGENTI
Inibizione fino al 3 novembre e ammenda di 500 euro al direttore generale del Cittadella, Stefano Marchetti, dopo la gara contro l'Union Brescia "per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva e, avvicinandosi all’Assistente Arbitrale n. 1, proferiva espressioni irrispettose per contestarne l’operato".
ALLENATORI
Un turno di squalifica per Gennaro Volpe, tecnico del Latina, per Giuseppe Raffaele dell'Altamura e per Paolo Indiani del Grosseto.
CALCIATORI
Due giornate di squalifica per Gennaro Anatriello del Lumezzane e per Giuseppe Di Serio dello Spezia. Un turno di stop a Mattia Brugarello della Juventus Next Gen, Andrea Boffelli del Lumezzane, Andrian Cannavaro e Gianmarco Basso del Novara, Filippo Marenco del Latina, Niccolò Samotti della Folgore Caratese, Mattia Damiani del Grosseto e Giuseppe Coppola del Picerno.