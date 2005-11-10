Rocchi ha consegnato le proprie dimissioni all'AIA. È associato da quasi quarant'anni

Gianluca Rocchi fa un passo indietro e si dimette dall'AIA. Questo è quanto sta succedendo in queste ore attorno all'ex designatore degli arbitri di Serie A e B, ruolo in cui è stato sostituito prima dell'inizio di questa stagione da Orsato: come appreso da TMW, infatti, in data odierna l'Assoarbitri ha ricevuto in via formale le dimissioni di Rocchi, che era associato dal 1987.

Qualche giorno per l'ufficialità

Ora comincia la procedura formale che serve per rendere ufficiale l'atto di dimissione, per il quale sono necessari altri passaggi e servirà qualche giorno di attesa. Il processo però è già cominciato, anche per una questione di compatibilità rispetto al nuovo ruolo in tv di Rocchi, che da qualche settimana è un nuovo opinionista del broadcaster di Serie A, DAZN.

In futuro occhio all'estero

Attenzione anche a possibili riaperture della porta dell'arbitraggio per Rocchi. Non è da escludere infatti che si aprano porte all'estero, come già avvenuto in passato ad illustri predecessori: per esempio Collina alla FIFA, Rosetti alla UEFA o Rizzoli in CONCACAF e Irrati da Capo VAR della FIFA.