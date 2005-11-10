Sassuolo-Lazio, tris biancoceleste in 15 minuti: segna anche Floriani Mussolini
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Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
Oggi alle 18:47Serie A
autore Daniel Uccellieri
27.10.2026 18:47Serie A
La Lazio segna tre gol in 15 minuti: Floriani Mussolini firma il 3-1 sul Sassuolo in scivolata, su assist di Taylor.
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La Lazio è una macchina da gol, arriva la terza rete in appena 15 minuti! C'è gloria anche per Floriani Mussolini. Gran palla in profondità di Kenneth Taylor che taglia tutta l'area di rigore, sul secondo palo arriva in scivolata Floriani e la palla finisce alle spalle di Turati.
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