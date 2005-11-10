Lazio subito avanti in in casa del Sassuolo, a segno Kenneth Taylor
autore
Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
Oggi alle 18:35Serie A
autore Daniel Uccellieri
27.10.2026 18:35Serie A
Lazio subito avanti contro il Sassuolo: Taylor segna dopo due minuti su assist involontario di Lipani. Gol convalidato dopo un lungo check VAR.
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
La Lazio è subito in vantaggio con Kenneth Taylor! Dopo due minuti la squadra di Gattuso trova la via del gol, Isaksen mette in mezzo un pallone teso in area, Lipani nel tentativo di spazzare via serve involontariamente Taylor che di prima intenzione batte turati. La rete viene convalidata dopo un lungo check al VAR per una presunta posizione irregolare di Frattesi.
Altre notizie Serie A
Oggi
20:01 Serie A
Roma-Cagliari, le formazioni ufficiali: fuori Malen, Castro dal 1'. Out anche Maldini e Mendy
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi