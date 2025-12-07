TMW Lazio, i tifosi: "Nessuno può impedire ad un popolo di salutare la sua storia". Immobile commosso

Con 207 gol e 55 assist in 340 presenze con la maglia biancoceleste indosso, Ciro Immobile non è un ospite qualunque questa sera allo Stadio Olimpico. A distanza di quasi due anni dall'addio dell'attaccante italiano dalla Capitale, oggi al ritorno da grande ex e in forza al Bologna i tifosi laziali hanno voluto rendere omaggio a chi ha lasciato un segno indelebile nella piazza.

In occasione del match tra Lazio e Bologna, durante il riscaldamento pre partita delle due squadre, Immobile si è recato sotto la Curva Nord per vivere da vicino l'abbraccio dei tifosi biancocelesti e apparendo visibilmente commosso per i cori intonati per lui. La tifoseria ultras, inoltre, ha esposto uno striscione sempre all'indirizzo dell'ex capitano: "Nessuno può impedire ad un popolo di salutare la sua storia".