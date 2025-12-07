Zaccagni dona la maglia celebrativa all'ex Immobile: assente la delegazione della Lazio
Tutta la Lazio da Ciro Immobile. Gli ex compagni di squadra dell'attaccante italiano - che parte dalla panchina nel super match disposto all'Olimpico contro il Bologna - gli hanno fatto sentire tutto il calore, dopo un apporto indelebile di otto anni, 207 gol e 55 assist in 340 presenze con la maglia biancoceleste indosso.
Giornata speciale, così come la maglia celebrativa che l'attuale capitano della Lazio Mattia Zaccagni gli ha consegnato, con tanto del numero 17 che ha contraddistinto Ciro in passato. Con questa camiseta è diventato il miglior marcatore del club di tutti i tempi, incorniciata nel quadro insieme ad alcune fotografie che mostrano le imprese compiute in biancoceleste qui a Roma.
Da segnalare, tuttavia, l’assenza di figure della società Lazio al momento della consegna, che confermano le tensioni mostrate dai tifosi tramite omaggio dedicato a Immobile nel momento in cui si è presentato a "casa" sua da grande ex e sotto la Curva Nord, commosso per il pensiero. Tre striscioni srotolati per il 35enne ma con tono polemico all'indirizzo del club capitolino: "Nessuno può impedire a un popolo di salutare la sua storia. Bentornato Ciro. In fondo all'anima sempre tu".