Romagnoli chiede a Sarri di liberarlo: ieri colloquio per ribadire la voglia di partire

Sono ore febbrili per Alessio Romagnoli, che ieri ha saltato l'allenamento ma per un motivo ben più importante del mercato: è nato infatti il suo primogenito, mentre per quanto riguarda il suo futuro e l'offerta accettata per un trasferimento in Arabia, non ci sono aggiornamenti dopo il no di Lotito e il comunicato del club biancoceleste. Prova a fare luce su questo il Corriere dello Sport.

La sparata di Sarri a Lecce l’ha svantaggiato. Lotito, ascoltate le interviste del tecnico, in piena notte ha deciso di intervenire. Questo quanto dichiarato dall'allenatore biancoceleste: "Romagnoli è irrinunciabile — aveva detto Sarri — può arrivare anche un sostituto fortissimo, ma ci vorrà tempo per acquisire la capacità di essere dentro al mio modo di difendere. Prenderemo più gol nei prossimi due-tre mesi. Spero in una serena salvezza".

In mattinata Romagnoli si è fiondato a Formello per parlare con Sarri, per ribadirgli la volontà di partire. Non si sono registrate nuove posizioni da parte dell'allenatore, ma a questo punto solo un dietrofront del tecnico potrebbe convincere Lotito a cambiare posizione.