Sarri lancia una proposta, Leggo stamani: "Il Var in campo lontano dalle panchine"
"Il Var in campo lontano dalle panchine": questa l'idea di Maurizio Sarri, proposta in un'intervista rilasciata recentemente a SportMediaset e riportata da Leggo tramite un titolo in prima pagina. Il tecnico laziale non ha ancora digerito quanto avvenuto nel finale del match contro il Milan, con un rigore non dato alla sua squadra per un presunto fallo di Marusic su Pavlovic prima del tocco col braccio del difensore rossonero.
Prosegue il mister biancoceleste: "Con la postazione Var come c'è ora, si innescano dei meccanismi che possono portare a espulsione e scene brutte. L'arbitro deve andare a prendere una decisione e la deve prendere in una tranquillità diversa da quella che ho visto".
