Lazio in vantaggio sulla Fiorentina nel segno di due ex viola: Vecino per Cataldi, 1-0
Lazio in vantaggio contro la Fiorentina al minuto 52, con il gol del fresco ex Danilo Cataldi. Gran bella azione dei biancocelesti, avviata proprio dal centrocampista numero 32, che riceve poi il tocco di ritorno di un altro che ha un passato in viola come Vecino e conclude alla perfezione incrociando sul palo lontano col mancino.
Segnata la rete, Cataldi ha esultato normalmente, senza 'rendere omaggio' con la celebrazione contenuta tipica degli ex.
