Cataldi: "Spero di riportare la Lazio in Europa nel 2026, è ciò che mi interessa di più"

Un solo anno alla Fiorentina è bastato a Danilo Cataldi, quantomeno per lasciare un ricordo positivo tra i tifosi viola, notoriamente esigenti. "Sono contento di questo, all'arrivo misi da subito in chiaro la mia fede calcistica e credo che questo da parte loro sia stato apprezzato. In campo ho dato sempre tutto, come promesso dall'inizio: sapere di aver lasciato qualcosa, è sicuramente un piacere", racconta nell'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club biancoceleste il centrocampista tornato alla Lazio.

Alla vigilia dell'incrocio con il suo recente passato e il suo presente misto futuro, a tinte biancocelesti. E per il 2026 ha un augurio: "Spero che ci regali tanto, come riportare la Lazio in Europa, quello che mi interessa maggiormente", la speranza rinnovata di Cataldi. "Sappiamo che non sarà facile e che dovremo dare tutti di più per regalare ai nostri tifosi una seconda parte di campionato importante".

Nonostante la posizione gravosa da ultima in classifica, la Fiorentina resta comunque un avversario dal quale diffidare secondo Cataldi: "Sarà difficilissima perché loro sono in una situazione di classifica impronosticabile a inizio stagione", ha riflettuto il mediano italiano. "Se però guardiamo i nomi e la rosa, parliamo di una squadra forte che non ha bisogno di molte presentazioni".