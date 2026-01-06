Cataldi non si fida della Fiorentina: "Classifica impronosticabile. Sarà un gara difficilissima"

Nell'intervista rilasciata ai media ufficiali della Lazio, alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, il centrocampista biancoceleste Danilo Cataldi ha parlato anche della sua ex squadra, dopo l'esperienza in viola della passata stagione: "Sarà una partita difficilissima perché loro sono in una situazione di classifica impronosticabile a inizio stagione. Se però guardiamo i nomi e la rosa, parliamo di una squadra forte che non ha bisogno di molte presentazioni".

Cataldi ha parlato anche dell'ultima partita giocata contro il Napoli e persa per 2-0 all'Olimpico: "Ha lasciato un po' di amarezza, soprattutto per il primo tempo, dove abbiamo avuto delle difficoltà palesi nella gestione del pallone. Sono cose in cui sappiamo di dover migliorare, il Napoli è forte sotto ogni aspetto e ha messo in evidenza tutti i nostri difetti".