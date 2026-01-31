Hellas, la sfida col Cagliari un crocevia: in trasferta gli scaligeri hanno ottenuto 8 punti su 14

Il Verona si gioca tanto. Se non tutto. La sconfitta contro l'Udinese di lunedì scorso ha constatato la crisi della formazione di Paolo Zanetti, sempre più ultima a pari merito con il Pisa e distante quattro punti dal Lecce quartultimo. E' scontato come serva una sterzata ad una stagione decisamente negativa analizzando i numeri e che ha visto in questa sessione invernale di calciomercato partire Giovane direzione Napoli. La sfida sul campo del Cagliari appare senza dubbio difficile ma diventa un'occasione importante per provare a rimanere agganciati a quel treno salvezza.

Due pareggi di fila fuori casa nel 2026

E proprio lontano dal "Bentegodi" che l'Hellas ha dimostrato in questo anno solare di poter ottenere risultati importanti. Il 2026 si è infatti aperto con il pareggio al "Maradona" contro il Napoli ed è proseguito con il punto ottenuto a Cremona contro la formazione allenata da Davide Nicola. Risultati che aumentano l'autostima ma che non sono stati seguiti dai punti nelle gare fra le mura amiche visto che sono arrivate tre sconfitte su tre contro Lazio, Bologna e Udinese appunto.

Gli altri punti in trasferta

In trasferta l'Hellas ha ottenuto otto dei 14 punti ottenuti in campionato. Troppo poco, oggettivamente, per poter ambire ad una salvezza ma che comunque possono essere indicativi sull'andamento degli uomini di Zanetti che, oltre a quelli già citati, hanno ottenuto i pareggi contro Udinese, Pisa e Lecce e vinto sul campo della Fiorentina.