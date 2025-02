Lazio, Isaksen: "Sono in fiducia ma voglio fare più gol. Col Napoli sarà importante"

Dopo la vittoria contro il Monza per 5-1, l'esterno offensivo della Lazio, Gustav Isaksen, ha parlato a Lazio Style Channel: "Mi sento ancora più in fiducia. Arrivo nell’area di rigore più volte ma vorrei fare gol e assist. La cosa più importante è aiutare la squadra sia in fase offensiva che difensiva. Penso che oggi ho fatto un gran lavoro e questa è la cosa più importante per me".

Prestazione importante di tutta la squadra contro il Monza.

"Oggi abbiamo avuto la possibilità di fare forse sette gol, all’intervallo eravamo sopra di uno ma abbiamo avuto tante occasioni e possiamo fare sicuramente più gol. È molto facile essere un esterno in questa squadra con Rovella e Guendouzi che fanno un gran lavoro a centrocampo e permettono a noi esterni di essere liberi e di fare un grande lavoro offensivo con tanti uno contro uno e cross per Castellanos e per Dia".

Come può arrivare a segnare di più?

"Sento la fiducia in questo momento dalla squadra e dal mister quindi è solo questione di tempo per gol e assist, credo nel mio livello. Giovane vecchio? Ho più esperienza adesso, in squadra ci sono tanti giovani ragazzi ma è bello. Devo prendermi più responsabilità come sto facendo per Provstgaard aiutandolo a trovare casa e anche in campo, con la tattica, perché ricordo che quando sono venuto qui è stato Felipe Anderson ad aiutarmi molto e io sto provando a fare la stessa cosa".

Quando è arrivata la svolta?

"Non so se c’è un momento esatto, ho avuto la sensazione che stava arrivando anche il mio momento e credo che posso fare ancora meglio di così e aiutare la squadra con gol e assist. Non voglio essere il protagonista, voglio solo aiutare la squadra".

Come affronterete il Napoli?

"Sarà una partita molto importante, è un match difficile ma giochiamo in casa e possiamo fare qualcosa di importante".