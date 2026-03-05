André-Milan non si fa, spiragli per il rinnovo di Vlahovic, nuovo caso Lotito: le top news delle 18

Il possibile trasferimento di André dal Corinthians al Milan resta sempre più in bilico. Con il passare delle ore prende corpo l’ipotesi di una fumata nera, dopo che il presidente del club brasiliano Omar Stabile - anche su pressione dell’allenatore Dorival Junior - ha deciso di non firmare il passaggio del centrocampista in rossonero. Si è parlato anche di un possibile ricorso alla FIFA, dal momento che l’ufficio legale del Corinthians aveva già siglato le carte, ma al momento anche questa strada appare complicata. Dietro l’operazione c’erano Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, convinti di aver individuato nel classe 2006 il rinforzo ideale per la squadra di Massimiliano Allegri. Tuttavia all’interno del club rossonero non tutti erano convinti di accelerare su un profilo così giovane, considerando anche i numeri ancora limitati del giocatore tra Paulista e Brasileirao.

In casa Juventus, invece, l’attenzione è tutta sulle condizioni di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo punta a rientrare per la sfida di sabato sera contro il Pisa, valida per la 28ª giornata di Serie A. Nelle ultime ore dalla Continassa arrivano segnali incoraggianti: Vlahovic ha lavorato in parte con il gruppo e la seduta di rifinitura sarà decisiva per capire se potrà almeno andare in panchina. Nel frattempo si riapre anche il discorso legato al futuro contrattuale del centravanti, il cui accordo con la Juventus - da 12 milioni netti - è in scadenza. Un recente incontro tra la dirigenza bianconera e gli agenti del giocatore ha infatti riaperto uno spiraglio per proseguire insieme anche oltre la durata dell’attuale contratto.

Nel weekend l’attenzione sarà poi tutta sul derby tra Milan e Inter, sfida pesantissima nella corsa scudetto. A Milanello resta da valutare la situazione di Davide Bartesaghi, che ha svolto lavoro personalizzato dopo il risentimento al flessore accusato contro la Cremonese. Nel frattempo continuano a far discutere le parole di Claudio Lotito, protagonista di un duro botta e risposta con un giornalista all’esterno della Commissione Antimafia. Sul fronte giudiziario, infine, è stata revocata la misura degli arresti domiciliari al tifoso dell’Inter che aveva lanciato un petardo verso Emil Audero durante Cremonese-Inter: il giovane dovrà ora presentarsi periodicamente alla Polizia Giudiziaria.