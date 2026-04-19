Lazio, la filosofia di Sarri al Maradona: "Le partite bisogna aggredirle, non subirle"

Una Lazio brillante supera un Napoli a pezzi mentalmente al Maradona grazie ai gol di Cancellieri e Basic. Per analizzare la sfida il tecnico Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Abbiamo rallentanto solo negli ultimi venti minuti e senza rischiare. Il risultato poteva essere anche più largo. Buona partita bella interpretazione, senza retro pensieri a mercoledì. Le partite bisogna aggredirle e non subirle. Sono contento di quello che ho visto, poi mercoledì sarà durissima contro uno squadra forte e in uno stadio difficilissimo ma quando qualcosa non è impossibile vuol dire che è fattibile", le sue parole riportate da Lalaziosiamonoi.it.

Poi ha aggiunto: Questo gruppo ha delle risorse mentali di buon livello, anche nell’ultimo periodo ci siamo ritrovati a metà classifica in uno stadio vuoto c’erano tutti i presupposti per mollare ma non l’abbiamo fatto".

Infine sul rapporto e sull'importanza del supporto da parte dei propri sostenitori, ha spiegato: "Per noi è importante avere i tifosi accanto, sicuramente la prima mezz’ora di allenamento con loro e poi ci ritaglieremo un’altra mezz’ora per il lavoro tattico".