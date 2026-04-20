Tra Lazio e Roma, Il Messaggero: "Sarri, mosse per la Coppa. Le regole di Gasp"

Sono giorni concitati nella Capitale. Da una parte la Lazio di Maurizio Sarri riuscita a sbancare il Maradona con un netto 2-0, in occasione della 33^ giornata di Serie A: con il pieno di fiducia e Cancellieri-Basic in gol, i biancocelesti si portano al dentro-fuori in semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta nel migliore dei modi. Tra due giorni si scoprirà chi, tra le due, accederà nella finalissima contro una tra Inter e Como. "Le mosse per la Coppa", titola in taglio alto e in prima pagina Il Messaggero. La Dea invece è reduce dall'1-1 con la Roma in campionato che ha rallentato la corsa dei giallorossi per la zona Champions.

A proposito della Roma. Sono state ore frenetiche e di brusii continui quelle antecedenti la sfida contro l'Atalanta, complici le dichiarazioni pubbliche pre-Pisa di Claudio Ranieri che hanno preso in contropiede mister Gasperini. Ora si parlerebbe di condizioni poste dal tecnico di Grugliasco per rimanere e tra queste ci sarebbe l'allontanamento dell'attuale senior advisor del club capitolino: "Le regole di Gasp", il sunto del quotidiano romano stamane.