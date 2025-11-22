Live TMW Cagliari, Caprile: "Quando si sbaglia, bisogna metterci la faccia"

Una partita che sembrava conquistata ma che, anche questa volta, ha visto il Cagliari guadagnare un solo punto. Alla Unipol Domus, la squadra di mister Pisacane, pareggia 3-3 contro il Genoa. La doppietta di Borrelli e il gol di Esposito sono stati agganciati dalle reti di Vitinha, Østigård e Martin. Al termine della gara, il portiere rossoblù Caprile ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa.

Ore 17:15 La conferenza comincerà a breve.

Ore 18:06 Inizia la conferenza stampa.

Hai scelto tu di venire in conferenza stampa?

"Devo metterci la faccia anche quando sbaglio e oggi sono qui. Da domani si ricomincia e ringrazio i tifosi per l'affetto che mi hanno dato, nonostante l'errore. Sono un portiere e fa parte del gioco".

Complimenti per essere diventato papà. Come ti senti?

"Sono diventato da poco e sono contentissimo. Il mio bambino sta bene e stanotte tornerò in ospedale da lui".

Tornando sulla partita, cosa è successo sul terzo gol?

"Sulla punizione... Io ho sbagliato la lettura e la palla è finita in porta. Dagli errori si impara, analizzerò bene la situazione e cercherò di migliorare".

Come è stata l'esperienza in Nazionale?

"In Nazionale ho cercato di apprendere quanto più possibile da tutti, sono stati sette giorni fantastici. Continuerò a lavorare per tornarci".

Ore 18:09 Termina la conferenza stampa.