Mantova-Spezia, i convocati di Possanzini: rimangono ai box solo Mantovani e Bragantini

Vigilia di gara per il Mantova, che domani riceverà la visita dello Spezia, in occasione della sfida valevole per la 13ª giornata del campionato di Serie B: appuntamento allo stadio 'Martelli-Pata Stadium', con fischio di inizio del match fissato alle ore 15:00.

Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta quest'oggi, è stato il tecnico dei virgiliani Davide Possanzini a fare il punto della situazione sulla rosa a sua disposizione in occasione della prima gara dopo la terza sosta stagionale: "La sosta potrebbe sembrare negativa perché eravamo in un buon momento, ma è stata invece positiva perché abbiamo lavorato bene e anche il Ds si è inserito meglio capendo ancora di più le dinamiche del gruppo. Abbiamo recuperato tutti i giocatori, fatta eccezione per Mantovani e Bragantini, e questo è positivo: poi, ci sono ancora tante cose da sistemare, ma ci stiamo curando. Stiamo lavorando al meglio per riprendere nella maniera giusta".

A ogni modo, Bragantini partirà lo stesso con la squadra, nonostante poi non sarà del match.

Di seguito, l'elenco completo dei convocati:

PORTIERI: Andrenacci, Botti, Festa;

DIFENSORI: Bani, Castellini, Cella, Fedel, Maggioni, Mullen, Pittino, Radaelli;

CENTROCAMPISTI: Artioli, Falletti, Majer, Paoletti, Trimboli, Wieser;

ATTACCANTI: Bonfanti, Bragantini, Caprini, Fiori, Galuppini, Mancuso, Marras, Mensah, Ruocco.