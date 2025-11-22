Pareggite De Rossi, quarto X consecutivo considerando anche l'esperienza romanista

Due punti in altrettante partite per il Genoa da quando Daniele De Rossi siede sulla panchina del Grifone. E una squadra che diventa da Over: 5 gol fatti e altrettanti subiti. E pensare che nelle precedenti 10 partite la squadra aveva segnato appena 6 reti.

Se allarghiamo il discorso all'ultima esperienza sulla panchina della Roma, i pareggi consecutivi ottenuti fin qui sono 4 (Genoa-Roma 1-1 e Juventus-Roma 0-0) mentre la sequenza complessiva senza vittorie è di 7 partite con l'ultimo successo che è di maggio 2024, Roma-Genoa 1-0, penultima giornata del campionato 2023/24.