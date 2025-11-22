Pareggite De Rossi, quarto X consecutivo considerando anche l'esperienza romanista
TUTTO mercato WEB
Due punti in altrettante partite per il Genoa da quando Daniele De Rossi siede sulla panchina del Grifone. E una squadra che diventa da Over: 5 gol fatti e altrettanti subiti. E pensare che nelle precedenti 10 partite la squadra aveva segnato appena 6 reti.
Se allarghiamo il discorso all'ultima esperienza sulla panchina della Roma, i pareggi consecutivi ottenuti fin qui sono 4 (Genoa-Roma 1-1 e Juventus-Roma 0-0) mentre la sequenza complessiva senza vittorie è di 7 partite con l'ultimo successo che è di maggio 2024, Roma-Genoa 1-0, penultima giornata del campionato 2023/24.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile