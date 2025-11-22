Il nuovo "acquisto" della Lazio: i tifosi hanno scelto il nome dell'aquila che volerà all'Olimpico
TUTTO mercato WEB
In attesa di poter riassaporare il gusto di intervenire sul mercato in entrata, la Lazio ha ufficializzato un nuovo "acquisto" fuori dal campo: si tratta della nuova aquila che volerà all'Olimpico prima delle gare interne della squadra di Maurizio Sarri.
Il club biancoceleste negli scorsi giorni ha lanciato un sondaggio per far scegliere ai propri tifosi il nome dell'aquila. 18mila di loro hanno votato tramite il contest ed alla fine ha trionfato il nome "Flaminia", che ha superato nelle preferenze quello di Olympia, superato di circa ottomila voti.
Il primo volo di Flaminia dunque sarà allo stadio Olimpico nella sfida che il club della Capitale giocherà domani alle 18 contro il Lecce di Eusebio Di Francesco.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile