L'agente chiude: "Gimenez non lascerà il Milan". E Allegri risponde alla proposta di Sarri

“L’idea che lasci il Milan non esiste”. Rafaela Pimenta, agente di Santiago Gimenez, lo dice chiaro e tondo: il centravanti messicano, nonostante le tante indiscrezioni su una sua possibile cessione, non lascerà i rossoneri a gennaio. Pimenta, intervistata da ESPN, chiude le porte: "Santi è arrivato a gennaio al Milan, ed è arrivato in un Milan che non era primo in classifica, per non dire che era in difficoltà. Tutti i fatti, i messaggi, le parole che ho avuto dal Milan sono sempre state positive”.

Al momento, però, l’ex Feyenoord è a zero gol. E il suo rendimento, oltre che la necessità per i rossoneri di Massimiliano Allegri di avere un centravanti che porti a casa qualche rete, sono spesso oggetto di discussione: "Per me non è un nove puro ma è un giocatore che fa tanto movimento ed ha una grande qualità tecnica - ha detto Marco Borriello a margine della presentazione del nuovo album Panini -. Sinceramente non riesce a capire perché non sta rendendo: si impegna, lotta, sì sbaglia qualche gol ma se ci arriva sempre non c'è da preoccuparsi. Appena ne tira dentro due gli verrà fiducia e poi tutto verrà da sé".

Intanto, il Milan si prepara a tornare in campo in Coppa Italia. I rossoneri affronteranno di nuovo la Lazio, dopo le polemiche legate al rigore negato - giustamente, ma con spiegazione farraginosa - ai biancocelesti nell’ultimo incrocio di campionato, e la proposta di Sarri di spostare il monitor lontano dalle panchine, vista la sceneggiata di Allegri: “Può essere una buona soluzione, ma non dobbiamo deciderlo noi, ci sono organi competenti. Noi dobbiamo pensare a giocare e fare il meglio possibile”, ha risposto il livornese. In coppa, potrebbe scoccare l’ora di Jashari: “Più che per vedere le sue qualità, sarà un'opportunità per vedere la sua condizione fisica: quando è arrivato era praticamente fermo da un mese e mezzo - ha detto Allegri -. Ha giocato 45 minuti e si è fatto male per due mesi. Sono curioso anche io di vedere a che livello è sulla parte atletica".